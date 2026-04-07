Αλλάζει το φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιέχει από τις 18 Ιουνίου

Νέα απόφαση φέρνει αλλαγές στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του φαρμακείου αυτοκινήτου, την οποία υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, που τίθεται σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου, κάθε όχημα θα πρέπει να διαθέτει φαρμακείο με τουλάχιστον 16 βασικά είδη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης

λευκοπλάστης και τραυμαπλάστ

επίδεσμοι

επιθέματα για εγκαύματα και πληγές

ψαλίδι πρώτων βοηθειών

γάντια μιας χρήσης

υγρά μαντιλάκια καθαρισμού

ιατρική μάσκα προσώπου

οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών

Η απόφαση ορίζει επίσης ότι το κιβώτιο πρώτων βοηθειών πρέπει:

να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο μέσα στο όχημα

να μην είναι κλειδωμένο

να μην περιέχει άλλα αντικείμενα πέρα από το απαραίτητο υλικό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συντήρηση του περιεχομένου, καθώς προβλέπεται ότι:

τα υλικά πρέπει να αναπληρώνονται άμεσα μετά από χρήση

να ανανεώνονται τακτικά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες

σε κάθε περίπτωση να μην παραμένουν στο φαρμακείο πέραν των δύο ετών

Σε περίπτωση παράβασης, προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.