Αλλάζει το καιρικό σκηνικό: «Καταρρέει ο αντικυκλώνας και ανοίγει ο δρόμος της αστάθειας» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Για «ασταθές καιρικό σκηνικό» κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του μετά από «κρούσμα» αντικυκλώνα ο καιρός θα επανέρχεται σταδιακά.

Παράλληλα, τονίζει ότι η αστάθεια είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της άνοιξης και μικρές διαφοροποιήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικές εξελίξεις.

Καιρός: Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανήρτησε την πρόγνωσή του στα κοινωνικά δίκτυα με τίτλο «Καταρρεέι ο αντικυκλώνας και ανοίγει ο δρόμος της αστάθειας» και ανέφερε: Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και στη στεριά και στη Θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες με την ψύχρα όμως νωρίς το πρωί και όταν πέφτει ο ήλιος να διατηρείται.

Προς το τέλος της εβδομάδας, το πεδίο υψηλών πιέσεων που επηρεάζει την περιοχή μας, δηλαδή ο αντικυκλώνας, παρουσιάζει σημάδια εξασθένησης.

Αυτό σημαίνει ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία γίνεται πιο ευνοϊκή για τη διέλευση διαταραχών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες βροχές.

Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί κοντά στα κανονικά επίπεδα με τους βοριάδες να είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι.

Είναι επιπόλαιο να μιλάμε από τώρα για ενδεχόμενο νέων κακοκαιριών και για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η αστάθεια.

Η άνοιξη χαρακτηρίζεται από εύθραυστη προγνωσιμότητα, καθώς η ατμόσφαιρα βρίσκεται σε μεταβατιική περίοδο και μικρές διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικές εξελίξεις.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή και πιο φειδωλή διατύπωση μέχρι να υπάρξει σαφέστερη σύγκλιση των προγνωστικών δεδομένων», δήλωσε.