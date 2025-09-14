Αλλάζει ο καιρός τη Δευτέρα (15/9): Βροχές, καταιγίδες και ισχυρό μελτέμι - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τη νέα εβδομάδα με καταιγίδες και βροχές αλλά και ισχυρό καλοκαιρινό μελτέμι στη συνέχεια. Τη Δευτέρα (15/9) στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα τοπικά θα βρέξει σε Θεσσαλία και ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα είναι λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Σε ανάρτηση που προχώρησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερε:

«Χωρίς βροχές και μόνο τη Δευτέρα η χώρα μας βρίσκεται στο «όριο» ενός ευρύτερου συστήματος που επηρεάζει κυρίως τα βόρεια Βαλκάνια και τη Δυτική Τουρκία. Οι πιο έντονες βροχές εστιάζονται στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Αντίθετα, η Νότια Ελλάδα και το Αιγαίο παραμένουν ανεπηρέαστες. Ίσως δούμε κάποια παροδικά φαινόμενα στα βόρεια της Αττικής».

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-09-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Το βράδυ από τα δυτικά βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ανατολικά τμήματα θα αυξηθούν και, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-09-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-09-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

