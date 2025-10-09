Αμαλιάδα: Νέα διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο - 10.000 ευρω η «ζημιά»

Σοκ στους καταστηματάρχες της περιοχής προκάλεσε νέα διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο που σημειώθηκε στο κέντρο της Αμαλιάδας τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, οι διαρρήκτες έφτασαν έξω από το κατάστημα με όχημα και παραβίασαν τη είσοδο σηκώνοντας το μεταλλικό ρολό ασφαλείας εισβάλοντας στο εσωτερικό.

Μέσα σε λίγα λεπτά κατάφεραν να κλέψουν κοσμήματα μεγάλης αξίας, ενώ ο συναγερμός που άρχισε να ηχεί συνεχόμενα φαίνεται πως τους ανάγκασε να τραπούν σε φυγή πριν προλάβουν να «σηκώσουν» όλο το εμπόρευμα.

Η ζημιά για τον καταστηματάρχη εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, ενώ η Αστυνομία συγκεντρώνει στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες περιοίκων.

Αξίζει να επισημανθεί πως παρόμοιο «χτύπημα» είχε παρουσιαστεί και σε άλλο κοσμηματοπωλείο της Αμαλιάδας, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οι δύο υποθέσεις να συνδέονται και να πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα που «χτυπά» στοχευμένα καταστήματα χρυσοχοΐας στην περιοχή.