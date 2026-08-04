Αμφιλοχία: Πυροσβέστης υπέστη ηλεκτροπληξία εν ώρα υπηρεσίας

Πυροσβέστης υπέστη ισχυρή ηλεκτροπληξία, την ώρα που επιχειρούσε κατά τη διάρκεια φωτιάς στην περιοχή της Αμφιλοχίας στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, καλώδιο ηλεκτροδότησης αποκολλήθηκε από κολόνα.

Η πυκνή βλάστηση είχε αναπτυχθεί σε μεγάλο ύψος γύρω από την κολόνα, με αποτέλεσμα η φωτιά να καταστρέψει τους συνδέσμους στήριξης. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή συνέβαλαν στην πτώση του καλωδίου, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Την ώρα της επιχείρησης, ο 42χρονος χτυπήθηκε από ρεύμα, λόγω του πεσμένου καλωδίου, και έπεσε στο έδαφος.

Εντοπίστηκε από τον διοικητή του, ο οποίος κινητοποίησε άμεσα τη διαδικασία διακομιδής του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύτηκε στην Καρδιολογική Κλινική για προληπτική παρακολούθηση.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 42χρονος είναι πλέον καλά στην υγεία του.