Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

Νεκρός ανασύρθηκε 45χρονος άνδρας μετά από πτώση από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (9/4).

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αλφειού. Τη σορό του άτυχου άνδρα εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.