Αναβάλλεται πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι μετά από επιθέσεις - Πόσοι Έλληνες επέστρεψαν χθες

Συνεχίστηκαν και χθες, Παρασκευή (06/03), οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από περιοχές όπου έχουν εγκλωβιστεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών, ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους. Συγκεκριμένα:

46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως σήμερα, Σάββατο (07/03), αναμενόταν να φύγει από του Ντουμπάι πτήση με Έλληνες, αλλά, λόγω επίθεσης στο σημείο, αποφασίστηκε να αναβληθεί.