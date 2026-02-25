Αναβολή στη δίκη του μάνατζερ για την καταδίωξη στην Κηφισιά: «Νιώθει άσχημα για την αναστάτωση»

Για τις 6 Μαρτίου 2026 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο η εκδίκαση της υπόθεσης του γνωστού μάνατζερ, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταδίωξη στην περιοχή της Κηφισιάς.

Το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησης του 72χρονου, ο οποίος θα αφεθεί ελεύθερος από τη ΓΑΔΑ μέχρι την ημέρα της δίκης, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.



​

​Σε βάρος του μάνατζερ έχει ασκηθεί πλημμεληματική δίωξη για δύο αδικήματα: επικίνδυνη οδήγηση - φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και να κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα- και απείθεια, επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο.

Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να προσέλθουν στο δικαστήριο οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη, ώστε να καταθέσουν για τα περιστατικά.

​Έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο δικηγόρος του μάνατζερ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, υποστήριξε ότι η εικόνα που μεταφέρεται από τη δικογραφία δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

​«Αναβλήθηκε η υπόθεση για 6 Μαρτίου. Φυσικά, ήρθε η κράτηση του εντολέως μου. Αρκετά πράγματα, όπως έχουν μεταφερθεί και έχουν αποτυπωθεί ακόμη και στη δικογραφία, είναι καθ' υπερβολήν ή υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν αποτυπωθεί ως έπρεπε» δήλωσε ο κ. Σπυρόπουλος.

Στόχος της υπεράσπισης είναι να «εξηγηθεί γιατί έχει διογκωθεί ως υπόθεση και έχει πάρει μια μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που της προσήκει». ​Σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο, ο μάνατζερ αισθάνεται άσχημα για την αναταραχή που προκλήθηκε.

«Είναι μια χαρά ψυχολογικά. Λυπάται και αισθάνεται άσχημα για την όποια αναστάτωση έχει άθελά του προκαλέσει, αλλά θα έχει την ευκαιρία ενώπιον του φυσικού δικαστή να εξηγήσει την αλήθεια», σημείωσε.

​Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο δικηγόρος στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν άλλες παραβάσεις: «Ούτε είχε πιει, ούτε υπήρχε κάποια παράβαση στο αλκοόλ, ούτε υπήρχε οποιαδήποτε παράβαση με το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ασφαλισμένο, με τα ΚΤΕΟ του, με όλα».

Κατέληξε δε λέγοντας πως «δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί αυτό που συνέβη και το οποίο πραγματικά άθελά του προεκλήθη».