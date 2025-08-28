Αναγκαστική προσγείωση για αεροπλάνο στην Κέρκυρα: Φλόγες κατά την απογείωση

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) στην Κέρκυρα, όταν αεροπλάνο της Εταιρείας Smartwings 737 Boeing προέβη σε αναγκαστική προσγείωση, αφού ακούστηκε θόρυβος και βγήκαν φλόγες από τη δεξιά τουρμπίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας όταν, όπως ειπώθηκε, ακούστηκε θόρυβος και βγήκαν φλόγες από την δεξιά τουρμπίνα.

Το αεροπλάνο το οποίο είχε κατεύθυνση την Τσεχία της για αρκετή ώρα έκανε γύρους στη νότια Κέρκυρα, έτσι ώστε να κάτσει το καύσιμο, ενώ μετά από λίγο αποφασίστηκε να μεταβεί στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας για αναγκαστική προσγείωση.

Με πληροφορίες από corfutvnews.gr