Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό – Καλά στην υγεία του ο πιλότος

Αναγκαστική προσθαλάσσωση πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής (16/8) πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου AIR TRACTOR στην περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου στις 20:10 και επιχειρούσε σε φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Μεσολογγίου.
Όπως έγινε γνωστό, ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του.
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