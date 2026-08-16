Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό – Καλά στην υγεία του ο πιλότος

Αναγκαστική προσθαλάσσωση πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής (16/8) πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου AIR TRACTOR στην περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου στις 20:10 και επιχειρούσε σε φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Μεσολογγίου.

Όπως έγινε γνωστό, ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του.