Αναστάτωση μέσα σε νεκροταφείο στο Αγρίνιο: Τράκαραν δύο ΙΧ εντός του χώρου

Αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (7/4) εντός του νεκροταφείου στο Αγρίνιο από τροχαίο ατύχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Agriniopress, στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο ΙΧ επιβατικά που συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό άγνωστες συνθήκες. Ευτυχώς από το ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ενώ στα οχήματα προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.
Για την καταγραφή του συμβάντος κλήθηκε στο σημείο περιπολικό της Τροχαίας Αγρινίου, η οποία και καλείται να απαντήσει στο ερώτημα ποιος από τους εμπλεκόμενους, είχε προτεραιότητα.
- Ξέσπασε η Ηλιάδη κατά της Μεσσαροπούλου: «Τραγικό και χυδαίο σχόλιο, δεν ντρεπόμαστε λίγο;»
- Δήμος Μεσολογγίου: «Πράξη σεβασμού ο ασπασμός της Εικόνας της Εξόδου - Δεν προσφέρεται για μικροπολιτική αντιπαράθεση»
- Κλαυδία: Ο πρώην σύντροφός της, OGE ξεκαθαρίζει για τη δικαστική υπόθεση - «Δεν έχω καμία σχέση με το ζήτημα»
- Τα πρώτα στοιχεία για τους δράστες της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη με έναν νεκρό - LIVE εικόνα
