Αναστάτωση στα Σπάτα: Άνδρας κυκλοφορεί γυμνός σε γειτονιές

Αναστάτωση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η παρουσία ενός άνδρα στα Σπάτα, ο οποίος κυκλοφορεί γυμνός ανάμεσα στις γειτονιές, ενώ όπως έγινε γνωστό από τον ΣΚΑΊ και την εκπομπή «Live You» δεν έχει συλληφθεί ακόμα.

Η παρουσία του γυμνού άνδρα, ο οποίος παρακολουθούσε γυμνός μία μητέρα με τα παιδιά της έξω από το σπίτι τους, έγινε γνωστή από καταγγελία, που έκανε η γυναίκα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σπάτα: Τι έγραψε η γυναίκα στην ανάρτηση

«Καλησπέρα. Εχθές το απόγευμα στις 16:00, γυρνώντας σπίτι με τα δύο πολύ μικρά σε ηλικία παιδιά μου, αντίκρισα αυτόν τον άνδρα να τριγυρνάει έξω από το σπίτι μου και του θείου μου απέναντι.

Είχε παρκαρισμένο το αμάξι του στο τέλος του δρόμου και κοιτούσε στις αυλές σαν να ψάχνει κάτι. Του κόρναρα και φώναξα να μαζευτεί. Αλλά απλά μπήκε στο αυτοκίνητο και από τη θέση του συνοδηγού, μάς έδειχνε τα τουρλωτά του οπίσθια.

Θυμωμένη, πλέον, εκτός από φοβισμένη, πήρα τον θείο μου τηλέφωνο και μόλις βγήκε, τρόμαξε αυτός κι έφυγε. Τον έχω σε βίντεο και φυσικά ενημέρωσα το αστυνομικό τμήματα Σπάτων, καθώς κοιτούσε αγχωμένος στα πίσω καθίσματα και φοβήθηκα για το χειρότερο. Γνωρίζει κανείς κάτι περισσότερο;»