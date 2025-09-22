Μενού

Ανάστατωση στη Λάρισα μετά από έκρηξη: «Σηκώθηκε» καπάκι φρεατίου

Μετά τη μικροέκρηξη στη Λάρισα, έσπευσε αστυνομία και πυροσβεστική.

Πυροσβεστική στο σημείο της έκρηξης στη Λάρισα
Μικρή στιγμή αναστάτωσης καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στη Λάρισα, στο κέντρο της πόλης πιο συγκεκριμένα, μετά από μικροέκρηξη η προέλευση της οποίας παραμένει άγνωστη και ερευνάται.

Συγκεκριμένα σε μικρή απόσταση από την Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, στη Λάρισα, ακούστηκε μία μικροέκρηξη και έφυγε από τη θέση του ένα καπάκι φρεατίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί μία μικρή φωτιά.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα τόσο η Αστυνομία, όσο και η Πυροσβεστική.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

