Μενού

Αναστάτωση στην Κρήτη: Νεαρός τράβηξε μαχαίρι μετά από έντονη λογομαχία έξω από καφετέρια

Ένταση στις Γούβες στο Ηράκλεο Κρήτης, όταν νεαρός φέρεται να απείλησε με μαχαίρι μετά από λογομαχία συντοπίτη του.

Reader symbol
Newsroom
peripoliko-astynomia
Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
  • Α-
  • Α+

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/2), έξω από καφετέρια στις Γούβες της Κρήτης, όταν ένας νεαρός άνδρας φέρεται να κινήθηκε απειλητικά με μαχαίρι προς έναν άλλον άντρα, έπειτα από έντονη λογομαχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα αστυνομικούς, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο νεαρός άνδρας που φέρεται να τράβηξε μαχαίρι προσήχθη και εξετάζονται οι συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ