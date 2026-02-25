Αναστάτωση στην Κρήτη: Νεαρός τράβηξε μαχαίρι μετά από έντονη λογομαχία έξω από καφετέρια

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/2), έξω από καφετέρια στις Γούβες της Κρήτης, όταν ένας νεαρός άνδρας φέρεται να κινήθηκε απειλητικά με μαχαίρι προς έναν άλλον άντρα, έπειτα από έντονη λογομαχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα αστυνομικούς, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο νεαρός άνδρας που φέρεται να τράβηξε μαχαίρι προσήχθη και εξετάζονται οι συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.