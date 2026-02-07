Ανατροπή στη υπόθεση της Φοινικούντας: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός

Νέα τροπή παίρνει το πολύκροτο θρίλερ της Φοινικούντας, τέσσερις μήνες μετά τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο, καθώς κατατέθηκε αγωγή για κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η αγωγή υποβλήθηκε στα Δικαστήρια Καλαμάτας από την αδελφή του 68χρονου θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία στρέφεται κατά του ανιψιού της – κατηγορούμενου ως ηθικού αυτουργού της δολοφονίας – ζητώντας να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος. Η ενάγουσα αποτελεί τη στενότερη συγγενή του θύματος, καθώς ο ίδιος δεν είχε αποκτήσει παιδιά.

Στο επίκεντρο της αγωγής βρίσκεται η διαθήκη που φέρεται να συνέταξε το θύμα τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του, παρουσία τριών μαρτύρων. Η διαθήκη ανοίχθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο Πύλου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, και σύμφωνα με το περιεχόμενό της, ο ανιψιός εμφανίζεται να κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα. Από τις 15 Δεκεμβρίου βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μέχρι σήμερα, η υπόθεση έχει οδηγήσει στην εμπλοκή και την προσωρινή κράτηση πέντε προσώπων, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί – τέσσερις μήνες μετά – ποιος ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη και αφαίρεσε τη ζωή των δύο ανδρών.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έχει ήδη ξεκινήσει ενέργειες με στόχο τη λειτουργία της επιχείρησης κατά την προσεχή τουριστική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φοινικούντας, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι απαιτούμενες διαδικασίες για την επαναλειτουργία του κάμπινγκ, εν μέσω της συνεχιζόμενης δικαστικής και ανακριτικής διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι η κύρια ανάκριση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα. Την υπόθεση χειρίζεται η Α’ Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ενώ η δικογραφία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται πιθανό το επόμενο διάστημα να κληθούν και νέα πρόσωπα, καθώς η έρευνα συνεχίζεται για όλες τις πτυχές της υπόθεσης που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον.