Ανατροπή στον καιρό: Καταιγίδες και κεραυνοί «σπάνε» τη ζέστη – Πού θα χτυπήσει η αστάθεια σήμερα

Μια σύντομη καιρική «παρένθεση» ανοίγει από σήμερα στη χώρα μας. Μια έντονη ατμοσφαιρική διαταραχή, που έρχεται από τη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, αρχίζει να επηρεάζει τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας, φέρνοντας μαζί της ψυχρότερες αέριες μάζες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το σκηνικό του καιρού θα γίνει άκρως φθινοπωρινό για λίγες ώρες. Η συνάντηση αυτών των ψυχρών μαζών με τη ζέστη που θα συσσωρευτεί στο έδαφος κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, πρόκειται να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ έντονης αστάθειας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές μπόρες και τις τοπικές καταιγίδες.

Χαλάζι και κεραυνοί: Οι περιοχές στο «κόκκινο»

Η διαταραχή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, κινούμενη από τα βορειοδυτικά με κατεύθυνση προς τα νότια και νοτιοανατολικά. Από το μεσημέρι έως και το απόγευμα, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν απότομα στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς διανύουμε μια εποχή που ευνοεί ιδιαίτερα τις έντονες χαλαζοπτώσεις, αλλά και τις συχνές ηλεκτρικές εκκενώσεις. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους κεραυνούς, αποφεύγοντας τα ανοιχτά σημεία κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Στον αντίποδα, οι μόνες περιοχές που θα παραμείνουν απόλυτα ασφαλείς και ανεπηρέαστες είναι εκείνες που βρίσκονται στην πλευρά του Αιγαίου.

Τι θα συμβεί σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Παρά το γεγονός ότι η μέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια, το σκηνικό θα αλλάξει προς το απόγευμα. Οι συννεφιές θα αυξηθούν και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ξεσπάσουν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες, οι οποίες όμως θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Η βελτίωση θα είναι άμεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τους νοτιοδυτικούς ανέμους να φτάνουν τα 5-6 μποφόρ και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 32 με 33°C.

Θεσσαλονίκη: Εδώ η αστάθεια θα είναι πολύ πιο οργανωμένη. Από το μεσημέρι και μετά αναμένονται γενικευμένες μπόρες και καταιγίδες, ενώ είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με μέτρια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα συγκρατηθεί στους 29°C.

Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με τοπικά ισχυρές εντάσεις. Ωστόσο, από αύριο Παρασκευή, καθώς το κύμα της αστάθειας θα απομακρύνεται, το σκηνικό αλλάζει. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, γεγονός που θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αυτός ο βοριάς, όμως, θα λειτουργήσει ως «καταβάτης» άνεμος για τις περιοχές που βρίσκονται ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου. Καθώς ο αέρας κατεβαίνει από τα βουνά προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα, γίνεται πιο θερμός και ξηρός, με αποτέλεσμα να ανεβάσει τεχνητά τη θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές.

Σε γενικές γραμμές, οι μέγιστες τιμές σήμερα θα κυμανθούν:

Στα δυτικά και βόρεια: Έως 28 με 30°C.

Στην υπόλοιπη χώρα: Έως 32 με 33°C.

Στο νότιο Αιγαίο: Ήπιες τιμές, με το θερμόμετρο να ξεκινά το πρωί από τους 20-21°C.

Επιστρέφει το καλοκαίρι και τα 35άρια – Καμπανάκι για πυρκαγιές

Η κακοκαιρία θα είναι εξπρές. Από αύριο Παρασκευή η αστάθεια περιορίζεται σημαντικά και θα εντοπίζεται πλέον μόνο σε ορεινούς όγκους. Το Σαββατοκύριακο, αλλά και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο υδράργυρος θα πάρει ξανά την ανηφόρα.

Οι θερμοκρασίες θα σταθεροποιηθούν στους 32 με 34°C, ενώ σε κλειστές πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και 35°C.

Ωστόσο, αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με την ξηρασία και τους ενισχυμένους ανέμους, φέρνει στο προσκήνιο έναν μεγάλο κίνδυνο. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή όλων, καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ευνοεί την εκδήλωση επικίνδυνων πυρκαγιών. Η επαγρύπνηση τις επόμενες ημέρες κρίνεται επιβεβλημένη.