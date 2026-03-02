Μενού

Ανατροπή στον Κολωνό: Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη - Είχε κίρρωση του ήπατος και είχε χτυπηθεί

Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη στον Κολωνό, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Φέρεται να είχε κίρρωση του ήπατος, καθώς και να είχε χτυπηθεί.

Αστυνομία Κολωνός
Αστυνομία στον Κολωνό | EUROKINISSI
Στο συμπέρασμα πως δεν ήταν έγκυος η 31χρονη που έχασε τη ζωή της στον Κολωνό κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της γυναίκας.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, από την εξέταση της σορού προέκυψε ότι η 31χρονη δεν ήταν έγκυος, αλλά είχε κίρρωση του ήπατος. Παράλληλα, το δεύτερο συμπέρασμα του ιατροδικαστή είναι πως η σορός της γυναίκας έφερε πολύ σοβαρά χτυπήματα.

Σημειώνεται πως στον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο της. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για: 

  • ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική
  • διακοπή κύησης
  • διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατά εξακολουθήση 
  • παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) (πλημμέλημα)

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

