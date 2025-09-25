Ανελέητο bullying σε γιο ηθοποιού: Τρία χρόνια συνεχίζεται το «μαρτύριο»

Στο προσκήνιο έρχεται για άλλη μία φορά η μάστιγα του bullying, αφού έγινε γνωστό πως ο 8χρονος γιος γνωστού ηθοποιού υποφέρει εδώ και χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά και παρενόχληση.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε μάλιστα στον Ant1, εξηγώντας για το χρόνιο πρόβλημα πως ο ανήλικος, ο οποίος πηγαίνει δημοτικό, δέχεται εξωσχολικό bullying σε αθλητικό όμιλο όπου συμμετέχει, για τρίτη χρονιά.

Ο γονέας βάζει στο «κάδρο» συγκεκριμένα παιδιά που, όπως λέει, παρενοχλούν τον 8χρονο, ενώ έμμεσα επικρίνει και του υπεύθυνους του χώρου, αναφέροντας πως μόνο έπειτα από δική του παρέμβαση υποχώρησε λίγο η παρενόχληση.

Τι καταγγέλλει ο ηθοποιός για το bullying

Ωστόσο, ο πατέρας καταγγέλλει πως η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου πρόσφατα, όταν τα εμπλεκόμενα παιδιά προσέγγισαν τον 8χρονο, και άδειασαν το παγούρι του στα αθλητικά του παπούτσια.

«Το παιδί έφυγε ξυπόλητο, είναι πολύ θλιβερό φαινόμενο. Έχω απευθυνθεί στον αθλητικό σύλλογο, και στα δύο προηγούμενα χρόνια που έγιναν παρόμοια περιστατικά».

«Οι προπονητές με διαβεβαίωσαν ότι θα φτιάξουν τα πράγματα. Τώρα ο μικρός δεν θέλει να ξαναπάει».

Ο πατέρας παρατηρεί επίσης πως σε αντίθεση με το παρελθόν, πλέον δεν επιτρέπεται στους γονείς να παραμένουν στον χώρο άθλησης των παιδιών για να τα επιτηρούν.