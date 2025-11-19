Ανελκυστήρες: Γιατί οι ένοικοι κινδυνεύουν να πληρώσουν πιο ακριβά

Το τοπίο στην αγορά κατασκευής και συντήρησης ανελκυστήρων αναμένεται να αλλάξει στην ελληνική αγορά, με τους εκπροσώπους της να κάνουν λόγο για μελλοντικές ανατιμήσεις σε υπηρεσίες, όπως είναι η τακτική συντήρηση, οι επισκευές αλλά και οι νέες κατασκευές/τοποθετήσεις.

Η απογραφή των ανελκυστήρων, που βρίσκεται σε εξέλιξη και λήγει στις 30 Νοεμβρίου (οι ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώνουν στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων τα στοιχεία των ασανσέρ των κτιρίων) θα επιτρέψει να χαρτογραφηθούν, τόσο τα ασανσέρ της χώρας, όσο και οι εταιρείες συντήρησης ανελκυστήρων. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα ώστε να ξεκαθαρίσει ο κλάδος από τους μη αδειοδοτημένους συντηρητές οι οποίοι έκαναν ατύπως συντηρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

