Ανελκυστήρες: Τα ατυχήματα στην Ελλάδα και τον κόσμο και το στοίχημα της πιστοποίησης

Η ασφάλεια των ανελκυστήρων επανέρχεται τακτικά στη δημόσια συζήτηση μετά από σοβαρά ατυχήματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πάντα σαφής διάκριση ανάμεσα στα αίτια και στις ευθύνες.

Τα καταγεγραμμένα περιστατικά των τελευταίων ετών δείχνουν ότι τα ατυχήματα δεν προκύπτουν αποκλειστικά –ούτε καν κυρίως– από την έλλειψη πιστοποίησης, αλλά από ένα σύνολο παραγόντων που περιλαμβάνει εργατικά ατυχήματα, τεχνικές αστοχίες, παλαιότητα εξοπλισμού και, στον πυρήνα του προβλήματος, την κακή ή ελλιπή συντήρηση.

