Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα – Νέο 112 για τα Συχαινά Αχαΐας

Η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα, καθώς η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα, διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό.

Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στη Νέα Φιλιππιάδα.

Νέο μήνυμα του 112 στα Συχαινά Αχαΐας

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη πριν από λίγο, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη στη περιοχή των Συχαινών Αχαΐας, με το οποίο καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αρόη και Ξερόλακα να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κατεύθυνση της Πάτρας.