Άνω Πορόια Σερρών: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής το αυτοκίνητο στο όρος Μπέλλες

Όχημα που εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στο όρος Μπέλλες από Βούλγαρους κυνηγούς έστρεψε εκεί τις έρευνες για τον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων Σερρών, ο οποίος αγνοείται από την προηγούμενη Τρίτη.

Κλιμάκιο της πυροσβεστικής προσπάθησε χθες αργά το βράδυ να προσεγγίσει το σημείο, στο οποίο εντόπισαν το αυτοκίνητο οι Βούλγαροι κυνηγοί, αλλά λόγω της ομίχλης δεν κατέστη δυνατόν.

Οι αξιωματικοί που συντονίζουν την επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου διοικητή -αξιοποιώντας πληροφορίες από την περιοχή, αλλά και από τις βουλγαρικές Αρχές- συμπέραναν σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη, αλλά βρίσκεται εδώ και καιρό στο σημείο παρατημένο από διακινητή μεταναστών.

Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του με πυροσβέστες, ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικούς, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με επικεφαλής τον Πρόεδρο Χρήστο Ράμο, της ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σιντικής, του Κυνηγετικού συλλόγου Ροδόπολης και της ομάδας 4Χ4 να χτενίζουν την περιοχή και με τη χρήση drones χωρίς όμως κάποιο νέο στοιχείο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό του.