Ανοίγει ξανά το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, μετά από έναν χρόνο «σιωπής»

Μετά από έναν χρόνο αναμονής, το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής (ΜΜΚ) ανοίγει ξανά τις πόρτες του, έτοιμο να περάσει σε μια νέα, πιο ουσιαστική περίοδο λειτουργίας.

Η «Στέγη Πολιτισμού» είναι η νέα εταιρεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ), που αναλαμβάνει πλέον την διαχείριση δύο εμβληματικών πολιτιστικών χώρων, του Μεγάρου και του Χατζηδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου Ξάνθης, κατά το ΑΜΠΕ.

Την παρουσίαση των στόχων της νέας εταιρείας, έκανε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Κώστας Κατσιμίγας, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της επαναλειτουργίας του Μεγάρου ως «ζωντανού πυρήνα πολιτισμού».

Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής: Πολιτισμικός «ομφαλός» στη βόρεια Ελλάδα

Τόνισε, μάλιστα, πως η νέα εταιρεία φιλοδοξεί να αναβαθμίσει το πολιτιστικό αποτύπωμα της περιοχής, δίνοντας βήμα σε σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές και συνεργασίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, οπότε και το Μέγαρο παρέμεινε κλειστό, πραγματοποιήθηκε μια σειρά εκτεταμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης. Ο στόχος ήταν σαφής: η παράδοση ενός λειτουργικού και τεχνικά άρτιου χώρου, ικανού να υποδεχτεί παραστάσεις υψηλών απαιτήσεων.

Μεταξύ άλλων, έγιναν:

Συντηρήσεις στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του κτιρίου.

Αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού, με την προμήθεια σύγχρονων συστημάτων φωτισμού και ήχου.

Κατασκευή καμαρινιών για τους καλλιτέχνες.

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας του χώρου.

«Το Μέγαρο Μουσικής , πλέον, δεν είναι μόνο έτοιμο να φιλοξενήσει παραστάσεις, αλλά είναι εξοπλισμένο να σταθεί ισάξιο με άλλους μεγάλους πολιτιστικούς χώρους της χώρας», επισήμανε ο κ. Κατσιμίγας.

Η δημιουργία της «Στέγης Πολιτισμού», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ, αποτελεί ένα νέο διοικητικό μοντέλο για τη διαχείριση πολιτιστικών υποδομών της περιοχής. Στόχος του σχήματος είναι να διασφαλίσει βιωσιμότητα, ποιότητα και συνέπεια στον τρόπο λειτουργίας των πολιτιστικών κέντρων.

Όπως ανέφερε ο κ. Κατσιμίγας, «η νέα εταιρεία δεν έρχεται απλώς να διαχειριστεί κτίρια, αλλά να δημιουργήσει ένα δίκτυο πολιτισμού με σταθερό προγραμματισμό, σύγχρονες πρακτικές και άνοιγμα στην τοπική κοινωνία».

Το ανανεωμένο ΜΜΚ φιλοδοξεί να μετατραπεί σε πολιτιστικό κόμβο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που θα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και κοινότητες.

«Το Μέγαρο πρέπει να είναι ένας χώρος ζωντανός, προσβάσιμος και δημιουργικός. Όχι ένα κτίριο που ανοίγει μόνο για παραστάσεις, αλλά ένας τόπος συνάντησης της τέχνης με την κοινωνία», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Ήδη, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα εκδηλώσεων της σεζόν 2025-2026, το οποίο θα περιλαμβάνει μουσικές παραστάσεις, θεατρικές παραγωγές, αφιερώματα και συνέργειες με φορείς από όλη την Ελλάδα.