Άνοιγμα σχολείων: Αυστηρό «όχι» στα κινητά - Ποιες είναι οι κυρώσεις για τους μαθητές

Με το άνοιγμα των σχολείων στις 11 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Παιδείας επαναβεβαιώνει την αυστηρή του στάση απέναντι στη χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές εντός σχολικού χώρου.

Η σχετική εγκύκλιος διατηρεί το περσινό αυστηρό πλαίσιο, επιβάλλοντας κυρώσεις σε όσους παραβιάσουν τους κανόνες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που μπορεί να καταγράψει εικόνα ή ήχο.

Ο εξοπλισμός που παρέχεται από το σχολείο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μόνο υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για μαθητές που χρειάζονται συσκευή για ιατρικούς λόγους, με επίσημη ιατρική γνωμάτευση.

Άνοιγμα των σχολείων: Κυρώσεις για παραβάσεις

Η χρήση κινητού τηλεφώνου εντός σχολείου επιφέρει μονοήμερη αποβολή. Η διαδικασία ενεργοποιείται με την ενημέρωση του διευθυντή από τον εκπαιδευτικό και την επιβολή της ποινής.

Οι γονείς καλούνται να προσέλθουν στο σχολείο είτε για να παραλάβουν το παιδί είτε για να υπογράψουν την αποχώρησή του με άλλο τρόπο.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, όπως η ηχογράφηση, φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση συμμαθητών ή εκπαιδευτικών, ο διευθυντής ζητά την άμεση παράδοση της συσκευής και ενημερώνει τους γονείς.

Η ποινή μπορεί να φτάσει έως και τριήμερη αποβολή, ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού. Εάν η πράξη αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή κριθεί ιδιαιτέρως σοβαρή, το περιστατικό παραπέμπεται στον Σύλλογο Διδασκόντων.

Εκεί μπορεί να αποφασιστεί αποβολή έως και πέντε ημερών. Σε περιπτώσεις καταγραφής ευαίσθητων δεδομένων τρίτων, προβλέπεται ακόμη και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.