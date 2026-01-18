Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή λόγω εκπτώσεων – Το ωράριο και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν αυτή την Κυριακή με προτεινόμενο ωράριο 11:00 -18:00, ενώ τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων. Ανοιχτά θα είναι και τη δεύτερη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 25 Ιανουαρίου.

Οι καταναλωτές διασφαλίζονται από τη νομοθεσία, με δικαίωμα επιστροφής ή αντικατάστασης προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος, καθώς και προστασία από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει ότι κατά τις προσφορές πρέπει να αναγράφονται καθαρά η αρχική και η νέα τιμή, ενώ σε κάθε ανακοίνωση μείωσης απαιτείται η αναφορά της προγενέστερης τιμής των τελευταίων 30 ημερών (ή 10 ημερών για νέα προϊόντα).

Σε εκπτώσεις που καλύπτουν πάνω από το 60% των ειδών, το ποσοστό πρέπει να εμφανίζεται στην προθήκη, ενώ σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων αναγράφεται το εύρος των εκπτώσεων.

Τα καταστήματα STOCK και OUTLET οφείλουν να εμφανίζουν διαγραμμένες όλες τις προηγούμενες τιμές και έντονα τη νέα μειωμένη. Σε περίπτωση παραπλανητικών εκπτώσεων προβλέπονται πρόστιμα έως 2% του ετήσιου τζίρου, τα οποία διπλασιάζονται σε υποτροπή μέσα σε πέντε χρόνια.