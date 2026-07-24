Άνοιξαν οι ουρανοί: Άνεμοι ξήλωσαν στέγη στη Φθιώτιδα - Πυρκαγιά από κεραυνό στη Μαγνησία και χαλάζι στα Γρεβενά

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Φθιώτιδα με ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζόπτωση να προκαλούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νομού.

Σύμφωνα με το Lamianow.gr τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα στη Δυτική Φθιώτιδα, όπου καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και σημαντικές υλικές ζημιές.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ από τους ισχυρούς ανέμους ξεριζώθηκαν δέντρα και έσπασαν μεγάλα κλαδιά. Πτώσεις δέντρων αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Πλατύστομο, στη Μάκρη και στο Καστρί.

Στη Μακρακώμη αποκολλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους η στέγη του κτιρίου της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών και κατέληξε στην απέναντι πλευρά του δρόμου με τον αέρα να την απομακρύνει περίπου 100 μέτρα.

«Ευτυχώς δεν περνούσε άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, γιατί θα τον σκότωνε. Η στέγη έφυγε από τον αέρα, διήνυσε περίπου 100 μέτρα και έφτασε απέναντι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Lamianow.gr αυτόπτης μάρτυρας.

«Είναι θαύμα που δεν έχουμε τραυματισμούς στην Μακρακώμη. Τέτοια καταστροφή εγώ δεν έχω ξαναδεί στα 60 μου χρόνια» δήλωσε ο Πάνος Κοντογεώργος αντιδήμαρχος Μακρακώμης.

Από τη σφοδρότητα των ανέμων παρασύρθηκαν ακόμη και μεταλλικά φύλλα και τσίγκοι, οι οποίοι έπεσαν κοντά σε καταστήματα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς.

Οι καταστροφές σε διάφορες περιοχές της Φθιώτιδας είναι πολλές, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των δήμων βρίσκονται επί ποδός, πραγματοποιώντας παρεμβάσεις για πλημμυρικά φαινόμενα, πτώσεις δέντρων και απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων από το οδικό δίκτυο.

Μαγνησία: Πυρκαγιά από κεραυνό και πτώσεις δέντρων από τον αέρα

Έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην πόλη του Βόλου, αλλά και ορεινά και πιο συγκεκριμένα στην Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Ο ουρανός σκοτείνιασε απότομα, καθώς η κακοκαιρία άρχισε να πλήττει τη Μαγνησία.

Η βροχή όπως αναφέρει η ΕΡΤ συνοδεύεται από αστραπές, βροντές και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και τέσσερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙΠΕ.

Την ίδια ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής δέχτηκε συνεχείς κλήσεις για πτώσεις δέντρων, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη Μαγνησία.

Πυροσβέστες της ΠΥ ΒΙΠΕ επιχειρούν επίσης στην εθνική οδό Βόλου–Λάρισας, λίγο μετά το 304 ΠΕΒ, για την απομάκρυνση δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου είχε νωρίτερα δεχθεί κλήση για απομάκρυνση δέντρου στη συμβολή των οδών Περσέως και Απόλλωνος, στη Νέα Δημητριάδα.

Χαλάζι στα Γρεβενά

Σφοδρή χαλαζόπτωση χτύπησε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/07) τα Γρεβενά, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες.

Βίντεο από αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, έξω από τα Γρεβενά, κατέγραψε τη σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης σύμφωνα με το kozanimedia.gr, με το χαλάζι να φτάνει ακόμα και το μέγεθος κορόμηλου.