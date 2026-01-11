Άνοιξε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη μετά το πέρας των εργασιών για το Fly over

Άνοιξε και πάλι η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, αφού τελείωσαν οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για το FlyOver και αφορούσαν την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από το πρωί άνοιξαν και τα δύο ρεύματα και συγκεκριμένα, το ρεύμα προς το αεροδρόμιο αλλά και προς τα δυτικά.

Η περιφερειακή είχε κλείσει από την Παρασκευή το βράδυ, (09/01) για τις εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος.