Μενού

Άνοιξε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη μετά το πέρας των εργασιών για το Fly over

Ανοιχτή η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, αφού τελείωσαν οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για το FlyOver και αφορούσαν την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος.

Reader symbol
Newsroom
Κατεδάφιση της Γέφυρας Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη
Κατεδάφιση της Γέφυρας Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη | INTIME
  • Α-
  • Α+

Άνοιξε και πάλι η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκηςαφού τελείωσαν οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για το FlyOver και αφορούσαν την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από το πρωί άνοιξαν και τα δύο ρεύματα και συγκεκριμένα, το ρεύμα προς το αεροδρόμιο αλλά και προς τα δυτικά.

Η περιφερειακή είχε κλείσει από την Παρασκευή το βράδυ, (09/01) για τις εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ