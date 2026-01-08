Μενού

Άνοιξε ξανά η παλιά Εθνική στην Θήβα: Εκτονώθηκε η ένταση στο μπλόκο

Η ένταση στο μπλόκο της Θήβας εκτονώθηκε το απόγευμα, με την αποχώρηση αστυνομίας και το άνοιγμα της παλιάς εθνικής οδού.

Reader symbol
Newsroom
αγρότες Θήβα
Αγρότες βάζουν φωτιά σε άχυρα στη Θήβα | Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη
  • Α-
  • Α+

Η ένταση στο μπλόκο της Θήβας υποχώρησε γύρω στις επτά το απόγευμα, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν από το σημείο, έπειτα από αίτημα των αγροτών.

Με την απομάκρυνση των ΜΑΤ, τα τρακτέρ αποσύρθηκαν από το οδόστρωμα και η παλιά εθνική οδός Θήβας–Λιβαδειάς άνοιξε ξανά για την κυκλοφορία.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ