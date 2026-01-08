Άνοιξε ξανά η παλιά Εθνική στην Θήβα: Εκτονώθηκε η ένταση στο μπλόκο

Η ένταση στο μπλόκο της Θήβας υποχώρησε γύρω στις επτά το απόγευμα, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν από το σημείο, έπειτα από αίτημα των αγροτών.

Με την απομάκρυνση των ΜΑΤ, τα τρακτέρ αποσύρθηκαν από το οδόστρωμα και η παλιά εθνική οδός Θήβας–Λιβαδειάς άνοιξε ξανά για την κυκλοφορία.