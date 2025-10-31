Αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ: Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το «λουκέτο»

Από τον Τύρναβο μέχρι τον Ορχομενό και την Ικαρία, κάτοικοι συγκεντρώνονται έξω από τα ταχυδρομεία, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση να κλείσουν τα καταστήματα. Για πολλούς, τα ΕΛΤΑ αποτελούν βασικό σημείο εξυπηρέτησης: εκεί πληρώνουν λογαριασμούς, λαμβάνουν συντάξεις και επιδόματα.

«Είναι πολύ δύσκολο. Μας πήραν τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, τις τράπεζες – τώρα και το ταχυδρομείο», δηλώνουν κάτοικοι του Τυρνάβου, όπου το κατάστημα εξυπηρετεί πάνω από 30.000 πολίτες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων κάνει λόγο για αναγκαία αναδιάρθρωση, εξηγώντας ότι τα 204 καταστήματα που κλείνουν πανελλαδικά αποφέρουν μόλις το 10% του τζίρου, αλλά απορροφούν το 50% των εξόδων. Διαβεβαιώνει, ωστόσο, πως οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα εξυπηρετούνται από τον Αγροτικό Ταχυδρόμο, με τακτικά δρομολόγια δύο ή τριών ημερών την εβδομάδα.

Η Ομοσπονδία Ταχυδρομικών κατηγορεί την κυβέρνηση για υποχρηματοδότηση και απουσία κρατικής στήριξης από το 2020, εκφράζοντας ανησυχία για ενδεχόμενες απολύσεις.

Αντίδραση ήρθε και από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με δημάρχους να ζητούν ανάκληση της απόφασης. «Αν τα ΕΛΤΑ είναι στο Υπερταμείο, ας βάλουν και τους δήμους εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης.

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναγνώρισε τα προβλήματα του οργανισμού, σημειώνοντας ότι η κυβερνητική μέριμνα στοχεύει στη διάσωσή του και όχι στο αντίθετο.

Πολιτική αντιπαράθεση για τα ΕΛΤΑ

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «εξορθολογισμό του δικτύου», διαβεβαιώνοντας ότι οι θέσεις εργασίας διασφαλίζονται.

Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για περαιτέρω ερημοποίηση της υπαίθρου και απαξίωση ενός δημόσιου φορέα με κοινωνικό ρόλο.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός για τη διασφάλιση εργαζομένων και πολιτών, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος προειδοποίησε να μη ληφθούν αποφάσεις πριν συζητηθεί το θέμα στη Βουλή.

Το ΚΚΕ ζητά επαρκή κρατική χρηματοδότηση και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης μίλησε για «σκόπιμη απαξίωση προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων».

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, κατήγγειλε ότι ακόμη και περιοχές απομονωμένες, όπως το Λιτόχωρο και η Λεπτοκαρυά, μένουν χωρίς ταχυδρομική εξυπηρέτηση.

Την Τρίτη προγραμματίζεται στη Βουλή ειδική συνεδρίαση για το μέλλον των ΕΛΤΑ.