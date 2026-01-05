Tο αντίο της ΕΣΗΕΑ στον Γιώργο Παπαδάκη: «Κορυφαίος παρουσιαστής, ένας ευαίσθητος άνθρωπος»

Ο χώρος της ελληνικής τηλεόρασης θρηνεί την απώλεια ενός ανθρώπου που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ενημέρωση και την πρωινή ζώνη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, ένας παρουσιαστής που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημοσιογραφία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε συναδέλφους, συνεργάτες και τηλεθεατές που τον συνόδευαν καθημερινά επί χρόνια.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο, με την ΕΣΗΕΑ να εκδίδει ανακοίνωση αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που διαμόρφωσε σχολή και καθόρισε την τηλεοπτική παρουσίαση με το προσωπικό του ύφος, την αμεσότητα και την αφοσίωσή του στο ρεπορτάζ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αισθάνεται την ανάγκη να αποτίνει φόρο τιμής στον δημοσιογράφο έναν εκ των κορυφαίων τηλεοπτικών παρουσιαστών, έναν ευαίσθητο άνθρωπο.

Η πολυσχιδής προσωπικότητά του, η δημοσιογραφική του δεινότητα και η ακαταμάχητη αμεσότητα με την οποία επικοινωνούσε με τον τηλεθεατή διαμόρφωσαν πρότυπα και καθιέρωσαν σχολή στην ελληνική τηλεοπτική παρουσίαση.

Η πορεία του βρήκε πολλούς μιμητές, αλλά η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με οδύνη και ειλικρινή σεβασμό τον Γιώργο Παπαδάκη».