Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου, στην Ηλεία, καθώς ανεμοστρόβιλος σήκωσε κυριολεκτικά στον αέρα ένα αυτοκίνητο και το αναποδογύρισε.
Όπως αναφέρει το ilialive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου. Στο καταγράφεται το πώς ο ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε σαν καρυδότσουφλο το αυτοκίνητο, το οποίο κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο. Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο, δεν τραυματίστηκε, ωστόσο υπέστη ισχυρό σοκ.
- Ανατροπή στη Φοινικούντα: Ποιον δείχνει η ανακρίτρια ως φυσικό αυτουργό
- Χρονοταξιδιώτης με κινητό; Στη «Μεγάλη Χίμαιρα» συνέβη κάτι περίεργο
- Κόλαφος Μάνεση για κηδεία Παπαδάκη: «Είδα να συνωστίζονται σε κάμερες διάφοροι που δεν τον σεβάστηκαν»
- Ο μεγάλος Έλληνας που «μάθαμε» από τον Σμαραγδή: Στην πραγματικότητα, ο Ιωάννης Βαρβάκης ήταν ένα διαβόητο γεράκι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.