Απαγόρευση απόπλου για το δρομολόγιο Πειραιάς - Αίγινα - Αγκίστρι: Μηχανική βλάβη στο «ΑΘΗΝΑ»

Απαγόρευση απόπλου για το επιβατηγό υδροπτέρυγο «ΑΘΗΝΑ» Ν.Π. 9824, λόγω μηχανικής βλάβης στο λιμάνι του Πειραιά.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Αίγινα και Αγκίστρι, με 14 επιβάτες.
Όι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
- Στρατός: Νέα δυνατότητα για 9μηνη θητεία και αναβολή χωρίς πιστοποιητικό - Με ποια ΕΣΣΟ ξεκινά
- «Καμπάνα» εκατομμυρίων κατά της Ryanair από τον επιβάτη που βρέθηκε μισός έξω από το αεροπλάνο
- Σάλος στην Κένυα: Συντριβή ελικοπτέρου με θύματα αξιωματούχο του Εκουαδόρ και πολίτες των ΗΠΑ
- Ελένη Ράντου: «Γυναίκες, μη μασάτε!» – Η απάντηση στον ηλικιακό ρατσισμό και το μπικίνι στα 62
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.