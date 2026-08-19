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Απαγόρευση απόπλου για το δρομολόγιο Πειραιάς - Αίγινα - Αγκίστρι: Μηχανική βλάβη στο «ΑΘΗΝΑ»

Δεμένο στο λιμάνι του Πειραιά το «ΑΘΗΝΑ» λόγω μηχανικής βλάβης. Θα εκτελούσε δρομολόγιο προς Αγκίστρι και Αίγινα.

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Δεμένο πλοίο λόγω της απεργίας των ναυτεργατών
Δεμένο πλοίο σε λιμάνι | Eurokinissi
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Απαγόρευση απόπλου για το επιβατηγό υδροπτέρυγο «ΑΘΗΝΑ» Ν.Π. 9824, λόγω μηχανικής βλάβης στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Αίγινα και Αγκίστρι, με 14 επιβάτες.

Όι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

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