Απαγόρευση απόπλου για το δρομολόγιο Πειραιάς - Αίγινα - Αγκίστρι: Μηχανική βλάβη στο «ΑΘΗΝΑ»

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Απαγόρευση απόπλου για το επιβατηγό υδροπτέρυγο «ΑΘΗΝΑ» Ν.Π. 9824, λόγω μηχανικής βλάβης στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Αίγινα και Αγκίστρι, με 14 επιβάτες.

Όι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.