Μενού

Αναχώρησε πριν λίγη ώρα το Blue Star Mykonos μετά την άρση απαγόρευσης απόπλου

Αναχώρησε πριν λίγη ώρα το Blue Star Mykonos από το λιμάνι του Πειραιά αφού άρθηκε το προσωρινή απαγόρευση απόπλου του πλοίου.

Reader symbol
Newsroom
Το Blue Star Μύκονος
Διευκρινιστική ανακοίνωση από το Λιμενικό για τα όσα έγιναν στο Blue Star Μύκονος | Intime
  • Α-
  • Α+

Άρση της απαγόρευσης απόπλου του E/Γ-O/Γ Blue Star Mykonos μετά από προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα. 

Το πλοίο αναχώρησε πριν από λίγα λεπτά για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι.

Νωρίτερα σήμερα (24/8) το πρωί είχε απαγορευθεί προσωρινά ο απόπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος ελέγχου καυσαερίων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7:15 το πρωί μεταφέροντας 665 επιβάτες, 122 Ι.Χ. οχήματα, 32 δίκυκλα, 6 φορτηγά και 1 λεωφορείο.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ