Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Ραφήνα: «Δεν είχαμε καμία ενημέρωση», καταγγέλλουν επιβάτες

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες σημειώθηκε σήμερα καθώς παρέμεινε σε ισχύ η απαγόρευση για τον απόπλου των πλοίων από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Οι επιβάτες καταγγέλλουν πώς δεν ενημερώθηκαν ποτέ για την ακύρωση των δρομολογίων τους.

Συγκεκριμένα, δηλώνουν ότι δεν έμαθαν πότε θα φύγουν και τι θα γίνει με τα εισιτήρια τους καθώς μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι δεν είχαν λάβει κάποια ενημέρωση.



Σύμφωνα με τον Ant1 μόνο το καράβι Δήλος με προορισμό την Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη κατάφερε να αναχωρήσει στις 16:00. Ακόμη πιο τυχεροί είναι όσοι επέλεξαν τον Αργοσαρωνικό για διακοπές καθώς τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά.

Απαγορευτικό απόπλου: Τι δήλωσαν οι επιβάτες

Επιβάτες δήλωσαν ότι δεν έλαβαν καμία ενημέρωση από Λιμενικό και τις Ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν καθυστερήσεις. Αρκετοί ταξιδιώτες περίμεναν από τις 07:00 το πρωί μέχρι τις μεσημβρινές ώρες για πιθανή άρση του απόπλου.

Εικόνες δείχνουν επιβάτες να ξαπλώνουν μέχρι και στο πάτωμα, προκειμένου να περιμένουν νεότερη ενημέρωση.

«Δεν είχαμε καμία ενημέρωση» δήλωσε επιβάτης στον τηλεοπτικό αέρα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι απαγορευτικό απόπλου ισχύει και σε Ραφήνα και Λαύριο.