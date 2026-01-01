Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, ή οποία είχε διακοπεί χτες, λόγω χιονόπτωσης και παγετού.
Όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα στο δρόμο, οπότε τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά.
