Απίστευτη ληστεία με λεία κοσμήματα 300.00 ευρώ στην Κατερίνη: Μπήκαν σε όχημα και έγιναν «καπνός»

Απίστευτη ληστεία με λεία κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ κατάγγελλει 54χρονος στην Κατερίνη, ο όποιος ήρθε αντιμέτωπος με δύο άτομα, τα οποία άρπαξαν το όχημά του, στο οποίο υπήρχαν τα κοσμήματα.

Ο άντρας, ο οποίος εργάζεται ως πωλητής κοσμημάτων και βρισκόταν στην πόλη για δειγματισμό σε κοσμηματοπωλεία, στάθμευσε το όχημά του σε βενζινάδικο στην παλιά εθνική οδό Κατερίνης- Θεσσαλονίκης, γύρω στις 9 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, προκειμένου να ελέγξει την πίεση των ελαστικών του αυτοκινήτου.

Εκείνη την στιγμή τον πλησίασε όχημα με δύο επιβαίνοντες, ο ένας εκ των οποίων μπήκε στη θέση του οδηγού στο όχημα του 54χρονος και έγινε «καπνός».

Ο 54χρονος στην προσπάθειά του να σταματήσει το όχημα, κρατώντας το από την πλευρά του παραθύρου του οδηγού, χτύπησε σε άλλο αυτοκίνητο και έτσι αναγκάστηκε να το αφήσει.

Κατά την παράσυρση υπέστη κατάγματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κατερίνης, σύμφωνα με τις Αρχές.

Τα δύο αυτοκίνητα διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και λίγο αργότερα το όχημα του 54χρονου βρέθηκε καμμένο σε παράπλευρο σημείο της ΠΑΘΕ και συγκεκριμένα στο τεσαρακοστό πεντηκοστό χιλιόμετρο, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, λίγο έξω από την Κατερίνη.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, οι οποίοι αναζητούν στοιχεία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.