Απίστευτο και όμως αληθινό: Καρχαριοειδές εμφανίστηκε στο Καβούρι, κοντά στην ακτή

Το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου προκλήθηκε αναστάτωση στο Καβούρι, όταν λουόμενοι και περαστικοί εντόπισαν ένα μεγάλο καρχαριοειδές να κολυμπά σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή.

Βίντεο ντοκουμέντο στο Facebook, δείχνει το καρχαριοειδές που κολυμπάει στη θάλασσα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πολίτες πρέπει να ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο.