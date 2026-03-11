Μενού

Απίστευτο και όμως αληθινό: Καρχαριοειδές εμφανίστηκε στο Καβούρι, κοντά στην ακτή

Μεγάλο καρχαριοειδές εμφανίστηκε στο Καβούρι πολύ κοντά στην ακτή. Αναστάτωση προκλήθηκε στους παρευρισκόμενους.

Reader symbol
Newsroom
καβούρι
Το καρχαριοειδές που εμφανίστηκε στο Καβούρι | FishingingGreece@Facebook
  • Α-
  • Α+

Το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου προκλήθηκε αναστάτωση στο Καβούρι, όταν λουόμενοι και περαστικοί εντόπισαν ένα μεγάλο καρχαριοειδές να κολυμπά σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή.

Βίντεο ντοκουμέντο στο Facebook, δείχνει το καρχαριοειδές που κολυμπάει στη θάλασσα. 

Μάλιστα, σύμφωνα με πολίτες πρέπει να ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ