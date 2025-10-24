Απίστευτο κι όμως ελληνικό: Μηχανή μέσα σε λεωφορείο της Αττικής

Αν πιστεύατε ότι τα έχετε δει όλα στις ελληνικές συγκοινωνίες, κρατηθείτε. Γιατί αυτή τη φορά, δεν μιλάμε για καθυστέρηση δρομολογίου, ούτε για χαλασμένο κλιματισμό.

Μιλάμε για μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού να ταξιδεύει άνετα μέσα σε αστικό λεωφορείο της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής.

Ναι, καλά διαβάσατε. Εκεί που περιμένεις να δεις καρότσια, ψώνια από το σούπερ μάρκετ ή τον κλασικό επιβάτη που μπαίνει με τρεις τσάντες, εμφανίζεται μια μηχανή να έχει πιάσει θέση δίπλα στις μπάρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή φέρεται να ανήκει στον ίδιο τον οδηγό του λεωφορείου. Δηλαδή, ο άνθρωπος είπε:

«Αν είναι να πάω στη δουλειά με το λεωφορείο, τουλάχιστον να πάρω και τη μηχανή μαζί».

Ο γραμματέας των Εργαζομένων του ΟΣΥ, Φώτης Νικολακόπουλος, επιβεβαίωσε ότι το όχημα ανήκει στην κοινοπραξία και ξεκαθάρισε πως «δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τον κανονισμό». Δηλαδή, για να το πούμε απλά: μπορείς να μπεις με ποδήλατο, μπορείς να μπεις με καρότσι, αλλά με μηχανή… μάλλον το παρακάναμε.

Το περιστατικό δεν είναι καν πρωτότυπο – φαίνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που οδηγός μεταφέρει τη μηχανή του με το λεωφορείο.