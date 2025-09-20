Απίστευτο: Μεθυσμένος ιερέας πήγε να πέσει μέσα σε τάφο σε κηδεία στην Αθήνα - «Μύριζε αλκοόλ»

Σκηνές απείρου κάλλους σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια κηδείας σε νεκροταφείο της Αθήνας με πρωταγωνιστή ιερέα εφημέριο Ιερού Ναού της πρωτεύουσας, ο οποίος λειτουργούσε και σε νεκροταφείο.

Ο συγκεκριμένος ιερέας αναστάτωσε τους παρευρισκομένους σε κηδεία στην Αθήνα, καθώς όπως αναφέρουν μάρτυρες, ο 59χρονος παπάς ήταν εμφανώς μεθυσμένος κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας της μητέρας τους.

Κάποια στιγμή, την ώρα που έμπαινε το φέρετρο στον τάφο, παραπάτησε και τον κράτησαν για να μην πέσει μέσα.

Όπως λένε μάρτυρες της περιοχής, ο ιερέας σχεδόν καθημερινά προσερχόταν μεθυσμένος στο κοιμητήριο: «Μύριζε αλκοόλ η ανάσα του» λένε.

Μετά τις καταγγελίες που κατέθεσαν πιστοί, ο ιερέας απομακρύνθηκε από τη διακονία του κοιμητηριακού ναού στο νεκροταφείο και περιορίστηκε μόνο στον ιερό ναό που ιερουργεί.

