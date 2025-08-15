Απίστευτο: Στον ΣΚΑΪ ρώτησαν αστρολόγο για τις φωτιές - «Μέχρι την επόμενη Σελήνη θα είναι επικίνδυνες»

Η Πολιτική Αστρολόγος Πηνελόπη Παπουτσή φιλοξενήθηκε στο πλατό του ΣΚΑΪ, χτες 14 Αυγούστου, και στην εκπομπή «ΟN Line» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το τι λένε τα άστρα για τις φωτιές στην Ελλάδα.

Το βίντεο παρακάτω τα λέει όλα, για όλους όσοι δεν μπορούν να το πιστέψουν αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ρωτήθηκε να πει τι λένε τα άστρα για τις φωτιές στην Ελλάδα.

Το επαναλαμβάνουμε, για να το εμπεδώσουμε.

Η ερώτηση από την παρουσιάστρια ήταν: «Είναι παρακινδυνευμένο αλλά μία γενική εικόνα για το υπόλοιπο κομμάτι της αντιπυρικής περιόδου και του καλοκαιριού, γιατί έχουμε δυστυχώς πυρκαγιές σε εξέλιξη…».

«Η Πανσέληνος που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα είχε μέσα στις όψεις που σχηματιζόντανε, έδειχνε το θέμα των πυρκαγιών έδειχνε κάποια ατυχήματα από τον αέρα και έδειχνε την ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις και γρήγορη οργάνωση, οπότε ναι, μέχρι την επόμενη Σελήνη, η οποία είναι το επόμενο Σάββατο κάποιες ημέρες, ναι, θα είναι λίγο επικίνδυνες» ήταν η απάντηση της κας, Παπουτσή.

Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά ή μάλλον τα άστρα ρώτησαν για το πότε θα φτιάξει νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας.

Η πολιτική αστρολόγος Πηνελόπη Παπουτσή αναφέρει πως όλα δείχνουν ότι φέτος θα το ανακοινώσει ότι θα φτιάξει κόμμα, καθώς τα άστρα τον ευνοούν λόγω του ότι τα πράγματα είναι όπως το 2014. Μάλιστα έδωσε και περίοδο, καθώς είπε ότι θα γίνει μέσα στον Σεπτέμβρη.