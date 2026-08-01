Από το Αϊβαλί στα κρατητήρια: Σύλληψη Τούρκου πλοιοκτήτη στη Μυτιλήνη για 2 τόνους κοκαΐνης

Στη σύλληψη Τούρκου πλοιοκτήτη που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοϊκή γραμμή Μυτιλήνη - Αϊβαλί προχώρησαν σήμερα στελέχη του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης σε εκτέλεση εξαιρετικά βαρύ εντάλματος σύλληψης από το 2022, που αφορά αδικήματα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης άνω των δύο τόνων, μέσω εγκληματικής οργάνωσης με μέλη Έλληνες, Αλβανούς και Τούρκους.
Σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε έλεγχο που έγινε στο πλοίο που δραστηριοποιήθηκε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα στη γραμμή Μυτιλήνη - Αϊβαλί, διαπιστώθηκε ότι στο ναυτολογημένο προσωπικό περιλαμβάνονταν ο συγκεκριμένος Τούρκος ο οποίος δεν είχε βγει στο λιμάνι αλλά παρέμενε μέσα στο πλοίο. Ακολούθησε η σύλληψή του.
Όπως έγινε γνωστό παραμένει κρατούμενος στο Λιμεναρχείο ενώ τη Δευτέρα θα προσαχθεί στις δικαστικές αρχές που θα αποφασίσουν σχετικά με την κράτησή του.
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