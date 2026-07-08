Από τους λαγοκέφαλους... στη λειψυδρία: «Έξυπνη» ασπίδα σωτηρίας για το νερό της Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας περνά στην αντεπίθεση απέναντι στην κλιματική κρίση, δρομολογώντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ασφάλεια και την επάρκεια των υδάτινων πόρων. Μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών προτάσεων, προωθούνται έργα πνοής που σκοπό έχουν να αναπληρώσουν τους υδροφόρους ορίζοντες, οι οποίοι πλήττονται όλο και περισσότερο από τις μειωμένες βροχοπτώσεις και την αυξημένη εξάτμιση του νερού.

Το βάρος πέφτει στον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών –από την υδροληψία και την επεξεργασία, μέχρι την αποθήκευση και τη διανομή– εξασφαλίζοντας ποιοτικό και ασφαλές πόσιμο νερό, απόλυτα εναρμονισμένο με τις αυστηρές ευρωπαϊκές οδηγίες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ευάλωτες παραλιακές ζώνες, όπου τα ποσοτικά και ποιοτικά προβλήματα λειψυδρίας είναι εντονότερα.

Παράλληλα, η Περιφέρεια επενδύει στην τεχνολογία του μέλλοντος. Με πυρήνα την «έξυπνη» διαχείριση των υδάτων, η ψηφιοποίηση των συστημάτων ύδρευσης και η αυξημένη κυβερνοασφάλεια έρχονται στο προσκήνιο, με στόχο τον δραστικό περιορισμό των διαρροών μέσα από την επέκταση και αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων.

Το σχέδιο θωράκισης ολοκληρώνεται με καινοτόμες, βιώσιμες λύσεις προσαρμογής στα νέα κλιματικά δεδομένα. Έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης του νερού και στην κατασκευή νέων δεξαμενών αποθήκευσης, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας απέναντι στην απειλή της ξηρασίας.