«Από τύχη ζούμε»: Κατέρρευσε μπαλκόνι οικοδομής στα Χανιά - Μεγάλες ζημιές

Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα όταν κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης των Χανίων, από ημιτελή οικοδομή. Νωρίς σήμερα στη γωνία των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου, έναντι της κεντρικής εισόδου του σταθμού ΚΤΕΛ Χανιών, Ρεθύμνου, το μπαλκόνι του τελευταίου ορόφου της οικοδομής αποκόπηκε με αποτέλεσμα να γεμίσει συντρίμμια το οδόστρωμα.

Παρά το γεγονός ότι η κίνηση πολιτών και οχημάτων ήταν αυξημένη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο ισόγειο της οικοδομής λειτουργεί επιχείρηση ενοικίασης δικύκλων με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ΙΧ και μοτοσικλέτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία η οποία ρύθμισε την κυκλοφορία, η οποία διεκόπη για αρκετή ώρα.

Από πλευράς της Πυροσβεστικής λήφθηκαν μέτρα και πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του οδοστρώματος, ενώ γίνεται και έλεγχος για πιθανή νέα κατάρρευση.