«Από τύχη ζούμε»: Κάτοικος στο Περιστέρι γλίτωσε στο τσακ από πτώση σοβάδων

Τυχερός στάθηκε ένας κάτοικος στο Περιστέρι Αττικής την Τρίτη (21/10) όταν πέρασε από σημείο, όπου είχαν πέσει αρκετά κομμάτια σοβάδων.

Το σημείο βρίσκεται στο Περιστέρι στην διασταύρωση των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου και Σαχτούτη.

Στη συμβολή των συγκεκριμένων οδών υπάρχει ένα κτήριο, που όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε πολίτης στην ομάδα του Facebook «Είμαι από το Περιστέρι», πρόκειται να είναι εγκαταλελειμμένο και να χρήζει αποκατάστασης των ζημιών του.

Πτώση σοβάδων από κτήριο στο Περιστέρι | Facebook/Νικος Σωτηροπουλος

Ωστόσο γεννιούνται ερωτήματα μετά από το ατυχές περιστατικό:

Τι θα είχε συμβεί εάν κάποιος περνούσε από κάτω την ώρα της πτώσης; Ποιος θα αναλάβει την φροντίδα του κτηρίου; Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι κάποιος άλλος άνθρωπος δεν θα τραυματιστεί από μελλοντική πτώση σοβάδων στο σημείο;