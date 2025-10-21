«Από τύχη ζούμε»: Κάτοικος στο Περιστέρι γλίτωσε στο τσακ από πτώση σοβάδων

Τυχερός στάθηκε ένας κάτοικος στο Περιστέρι Αττικής την Τρίτη (21/10) όταν πέρασε από σημείο, όπου είχαν πέσει αρκετά κομμάτια σοβάδων.
Το σημείο βρίσκεται στο Περιστέρι στην διασταύρωση των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου και Σαχτούτη.
Στη συμβολή των συγκεκριμένων οδών υπάρχει ένα κτήριο, που όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε πολίτης στην ομάδα του Facebook «Είμαι από το Περιστέρι», πρόκειται να είναι εγκαταλελειμμένο και να χρήζει αποκατάστασης των ζημιών του.
Ωστόσο γεννιούνται ερωτήματα μετά από το ατυχές περιστατικό:
- Τι θα είχε συμβεί εάν κάποιος περνούσε από κάτω την ώρα της πτώσης;
- Ποιος θα αναλάβει την φροντίδα του κτηρίου;
- Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι κάποιος άλλος άνθρωπος δεν θα τραυματιστεί από μελλοντική πτώση σοβάδων στο σημείο;
- «Γι' αυτό τα παιδιά των σταρ γίνονται τρανς» - Γρήγορα ένα χρυσό βατόμουρο στη γυναίκα του Σιλβέστερ Σταλόνε
- Σπάνιο καρέ: Ο Θανάσης Βέγγος σε παράσταση στη Μακρόνησο - Έκανε τους εξόριστους να γελούν
- «Το σύστημα μπάζει αέρα από παντού!»: Το «καρφί» της πρώην του Μπισμπίκη για το περιπολικό που μετέφερε τη Βανδή
- Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.