Απόβαση στις παραλίες της Αττικής με ιδανικές καιρικές συνθήκες - Πώς θα είναι ο καιρός την Κυριακή

Την σύντομη απόδραση των Αθηναίων στις παραλίες της νοτιοανατολικής Αττικής, στις οποίες συρρέουν από νωρίς το μεσημέρι, καταγράφουν οι εικόνες από το drone του Orange Press Agency.



Οι συνθήκες του καιρού για τους λουόμενους είναι ιδανικές, καθώς η θερμοκρασία στην πλειονότητα των παραθαλάσσιων περιοχών κυμαίνεται στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, που είναι τέλεια για μια καλοκαιρινή διέξοδο χωρίς αποπνικτική ζέστη. Ενδεικτικές οι εικόνες από τις ακτές γύρω στη Σαρωνίδα.



​Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου και στη δυτική Αττική, με τον Ασπροπύργο να φτάνει τους 35 βαθμούς και περιοχές όπως τα Πατήσια και η Καλλιθέα τους 34,6 με 34,7 βαθμούς Κελσίου.



Αντίθετα, στα παραλιακά μέτωπα όπου βρέθηκαν χιλιάδες πολίτες για να δροσιστούν, ο υδράργυρος παρέμεινε σε ευχάριστα επίπεδα.



Ενδεικτικά, στο Παλαιό Φάληρο και τον Άλιμο το θερμόμετρο έδειξε 34,4 και 34 βαθμούς αντίστοιχα, στη Βλυχάδα 34,1 βαθμούς, ενώ στο Σούνιο σταμάτησε στους 33,3 βαθμούς.



Παρόμοιο το σκηνικό σε περιοχές όπως η Βάρη με 32,9 βαθμούς, η Νέα Μάκρη με 32,8 βαθμούς και η Ανάβυσσος με 32,7 βαθμούς Κελσίου, επιτρέποντας στους εκδρομείς να απολαύσουν τη θάλασσα κάτω από έναν λαμπερό ήλιο που όμως δεν «έκαιγε».

Ο καιρός την Κυριακή (05/07)

Το καλοκαιρινό σκηνικό αναμένεται να κρατήσει μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, καθώς ο καιρός θα παραμείνει σύμμαχος για όσους σχεδιάζουν εκδρομή.

Ειδικότερα για την Αττική προβλέπεται απολύτως αίθριος καιρός με πλήρη ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά παράλια θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, προσφέροντας μια πολύτιμη αίσθηση δροσιάς.



​Σύμφωνα με το meteo, η γενική τάση δείχνει αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν κάποιες νεφώσεις που τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες μπορεί να δούμε να αναπτύσσονται σε τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.