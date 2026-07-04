Πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο: «Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός

Βαρύ πένθος έχει καλύψει τον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο στο άκουσμα της απώλειας του Γιάννη Δενδρινού, του ταλαντούχου ηθοποιού που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Η θλιβερή είδηση σκόρπισε βαθιά συγκίνηση σε συναδέλφους και φίλους.
Ο ηθοποιός Χάρης Τζωρτζάκης τον αποχαιρέτησε δημόσια με λόγια καρδιάς, περιγράφοντάς τον ως ένα σπάνιο, ευαίσθητο και δοτικό πλάσμα, έναν πραγματικό «άγγελο» που φώτιζε με την καλοσύνη του τον χώρο του θεάτρου.
Γεννημένος το 1983 στην Αθήνα, ο Γιάννης Δενδρινός διέθετε μια εξαιρετικά πολύπλευρη παιδεία. Ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών και του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ είχε σπουδάσει επίσης κλασικό και σύγχρονο τραγούδι.
Η πορεία του στην υποκριτική υπήρξε ουσιαστική, με σημαντικές συμμετοχές σε παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Παράλληλα, άφησε το στίγμα του στον κινηματογράφο με την ταινία «J.A.C.E.», στην τηλεόραση με τη σειρά «Καρυωτάκης», αλλά και στον τομέα της σκηνοθεσίας.
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