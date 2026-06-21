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Αποδράσεις κοντά στην Αθήνα: 10 νησιά για τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού

Επειδή ο Αύγουστος είναι ακόμα μακριά, βρήκαμε και σου προτείνουμε 10 νησιά για τις μίνι αποδράσεις του Σαββατοκύριακου από την Αθήνα.

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Άνδρος
Άνδρος | Shutterstock
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Μπορεί ακόμα να κοιτάζουμε τον Αύγουστο με τα κυάλια, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε τις «επίσημες» καλοκαιρινές διακοπές για να βρεθούμε δίπλα στη θάλασσα. Άλλωστε, τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού είναι φτιαγμένα για μικρές αποδράσεις, αυθόρμητα ταξίδια και στιγμές που μας κάνουν να ξεχάσουμε - έστω και για λίγο - ότι η Δευτέρα είναι προ των πυλών.

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις ώρες, προκειμένου να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε διακοπές. Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα υπάρχουν νησιά που συνδυάζουν όμορφες παραλίες, καλό φαγητό, γραφικά σοκάκια και χαλαρούς ρυθμούς, προσφέροντάς μας ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για ένα διήμερο μακριά από την πόλη.

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