Σαντορίνη: Η «κατάρα» του Instagram - Έβαλαν ξυπνητήρι και στήθηκαν στην ουρά για ένα... κλικ

Η λαχτάρα για το απόλυτο στιγμιότυπο στα social media φαίνεται πως ξεπερνά κάθε όριο, με τη Σαντορίνη να πρωταγωνιστεί για ακόμη μια φορά στο φαινόμενο της τουριστικής φρενίτιδας. Ένα νέο βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου αποκαλύπτει τη... σκληρή πραγματικότητα πίσω από την πολυπόθητη «καρτ ποστάλ» του νησιού, καταγράφοντας αδιανόητες ουρές από τα άγρια χαράματα.

Ειδικότερα, τα πλάνα που τράβηξε επισκέπτης του νησιού στην ειδυλλιακή Οία είναι άκρως αποκαλυπτικά. Η ώρα είναι μόλις 7 το πρωί και τουλάχιστον 50 άτομα περιμένουν ήδη, σχηματίζοντας μια τεράστια ουρά. Ο μοναδικός τους στόχος να εξασφαλίσουν το ιδανικό «κλικ» με φόντο τους παγκοσμίως διάσημους μπλε τρούλους και το απαράμιλλο κυκλαδίτικο τοπίο.

Social media trends have turned the world’s most beautiful places into endless bathroom lines at a concert, where everyone waits for hours just to take the same photo to show to people who couldn’t care less 🌎📸



Nothing captures the shallow decay of our time better than this pic.twitter.com/QgjgBaZEPb — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) June 18, 2026

Στο viral βίντεο, οι τουρίστες διακρίνονται να περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους, οπλισμένοι με κινητά τηλέφωνα, σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές, έως και βαρύ επαγγελματικό εξοπλισμό. Η εικόνα αυτή συμπυκνώνει με τον πιο παραστατικό τρόπο την τεράστια επιρροή πλατφορμών όπως το Instagram και το TikTok, οι οποίες έχουν μετατρέψει συγκεκριμένα καλντερίμια του νησιού σε παγκόσμια φωτογραφικά ορόσημα.