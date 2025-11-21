Μενού

Απόδραση στον Παλαιό Παντελεήμονα: Το όμορφο χωριό της Βόρειας Ελλάδας

Γνωρίστε τον Παλαιό Παντελεήμονα Πιερίας, ένα πανέμορφο χωριό για τους λάτρεις των παρθένων φυσικών τοπίων.

Reader symbol
Newsroom
Παλαιός Παντελεήμονας
Το χωριό Παλαιός Παντελεήμονας | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ο μυθικός Όλυμπος κρύβει στις πλαγιές χωριά - διαμάντια που προσφέρονται για εκδρομές και εξερευνήσεις όλες τις εποχές. Ένα από αυτά είναι ο Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας.

Φωλιασμένο στις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου, σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων και σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, αυτό το πανέμορφο χωριό-«μπαλκόνι» είναι χαρακτηρισμένο παραδοσιακός οικισμός καθώς αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα παραδοσιακής μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής στη Βόρεια Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ