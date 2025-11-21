Απόδραση στον Παλαιό Παντελεήμονα: Το όμορφο χωριό της Βόρειας Ελλάδας

Ο μυθικός Όλυμπος κρύβει στις πλαγιές χωριά - διαμάντια που προσφέρονται για εκδρομές και εξερευνήσεις όλες τις εποχές. Ένα από αυτά είναι ο Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας.
Φωλιασμένο στις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου, σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων και σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, αυτό το πανέμορφο χωριό-«μπαλκόνι» είναι χαρακτηρισμένο παραδοσιακός οικισμός καθώς αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα παραδοσιακής μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής στη Βόρεια Ελλάδα.
