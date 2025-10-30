Απόφαση σταθμός για το τροχαίο στη Νέα Κίο: Για πρώτη φορά καταδικάστηκε και ο συνοδηγός

Απόφαση «σταθμός» για το θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Κίο, όπου έχασε τη ζωή της 38χρονη μητέρα, καθώς στη φυλακή οδηγείται όχι μόνο ο υπαίτιος οδηγός αλλά και ο συνοδηγός.

Όσες φορές και να δει κάποιος τις εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε μια 38χρονη μητέρα δύο παιδιών στη Νέα Κίο προκαλούν σοκ. Το αυτοκίνητο των δραστών, κινούμενο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούεται με το όχημα της γυναίκας που οδηγεί αμέριμνη, κόβοντας το νήμα της ζωής της μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός κινούνταν με ταχύτητα που έφτανε τα 170-180 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 50. «Πηγαίναμε κανονικά προς Ναύπλιο, η Νάντια μπροστά κι εγώ πίσω της. Εκείνος ερχόταν με πολλά χιλιόμετρα, έχασε τον έλεγχο, χτύπησε πρώτα το αυτοκίνητο της και μετά το δικό μου», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας που ακολουθούσε τη γυναίκα.

Το δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη 18 ετών στον οδηγό και 15 ετών χωρίς αναστολή στον συνοδηγό, σε μια πρωτοφανή απόφαση για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς για πρώτη φορά συνοδηγός καταδικάζεται ως άμεσος συνεργός θανατηφόρου τροχαίου.

Όπως αναφέρει το σκεπτικό, ο συνοδηγός όχι μόνο παραχώρησε το αυτοκίνητο στον οδηγό, αλλά και τον παρακίνησε να αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, αντί να τον αποτρέψει από την επικίνδυνη συμπεριφορά που οδήγησε στον θάνατο της 38χρονης.

Ξεσπά ο σύζυγο της Νάντιας

Συγκλονισμένος ο σύζυγος της αδικοχαμένης μητέρας δηλώνει ότι, όσο αυστηρή κι αν είναι η ποινή, δικαίωση δεν υπάρχει.

«Όταν τρέχεις με 180 χλμ. και εμφανίζεσαι από το πουθενά, τι να προλάβει να αποφύγει η γυναίκα μου; Κάποιοι είπαν ότι αν δεν υπήρχε το αμάξι της, δεν θα κινδύνευαν οι κατηγορούμενοι. Αυτά μας εξόργισαν όλους», δήλωσε στο “Live News”.

«Η ποινή για κάποιους μπορεί να είναι βαριά, για εμάς όμως είναι χαμηλή. Ο άνθρωπός μας δεν γυρίζει πίσω, όσα χρόνια και να τους καταδικάσουν. Τα παιδιά μας — ο γιος 9 και η κόρη 11 ετών — ζουν καθημερινά με τον πόνο της απώλειας. Ο χρόνος δεν τον απαλύνει, τον μεγαλώνει», πρόσθεσε συγκινημένος.

Οι κατηγορούμενοι προσφεύγουν στο Εφετείο

Από την πλευρά τους, οδηγός και συνοδηγός δηλώνουν πως θα προσφύγουν στο Εφετείο, υποστηρίζοντας ότι η ποινή είναι άδικη και υπερβολικά αυστηρή.

«Η απόφαση έχει ακραίο τιμωρητικό χαρακτήρα και τη θεωρώ μήνυμα προς την κοινωνία. Ήδη έχουμε υποβάλει έφεση», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του οδηγού, Παναγιώτης Κορατζόπουλος.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Χριστόφορος Γκλαβένος, χαρακτήρισε την απόφαση «σταθμό», καθώς για πρώτη φορά η ελληνική δικαιοσύνη αναγνώρισε ποινική ευθύνη συνοδηγού που δεν απέτρεψε μια εγκληματικά επικίνδυνη οδήγηση.